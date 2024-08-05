Славчев Марк Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Славчев Марк Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Славчева (Дмитриева-Мамонова) Надежда Михайловна29.06.1867 г.р.
Дети
Славчева Наталья МарковнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славчева Наталья Марковна

Мать ребёнка: Славчева (Дмитриева-Мамонова) Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Славчева (Дмитриева-Мамонова) Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно

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