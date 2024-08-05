Славчев Марк Васильевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Славчева (Дмитриева-Мамонова) Надежда Михайловна29.06.1867 г.р.
Дети
Славчева Наталья МарковнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славчева Наталья Марковна
Мать ребёнка: Славчева (Дмитриева-Мамонова) Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно