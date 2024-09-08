Попова Марья Ананьина
Место рожденияМартемьяновская
Дата рождения1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.
Отец: Ананий Борисович
Мать: Неизв Неиз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1731 ст.
Отец ребёнка: Попов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1737 ст.
Сын: Попов Иван Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1739 ст.
Сын: Попов Иван Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: (Попова) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: (Попова) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно