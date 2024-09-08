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Попова Марья Ананьина

Место рождения

Мартемьяновская

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: Ананий Борисович

Мать: Неизв Неиз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Ильич

Семеновская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1731 ст.

Сын: Попов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Ильич

Семеновская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Ильич

Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Ильич

Семеновская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: (Попова) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Ильич

Семеновская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: (Попова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Ильич

Семеновская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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