Евдошенко Моисей Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдошенко Моисей Лукьянович

Евдошенко Моисей Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ER
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1910

Сын: Евдошенко Михаил Моисеевич

Мать ребёнка: Евдошенко Мария Васильевна

Астраханская область
Участник ВОВ, награжден 2-я медалями "За отвагу", орденом Красной Звезды и медалью "За Победу над Германией".
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close