Евдошенко Моисей Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1910
Сын: Евдошенко Михаил Моисеевич
Мать ребёнка: Евдошенко Мария Васильевна
Астраханская область
Участник ВОВ, награжден 2-я медалями "За отвагу", орденом Красной Звезды и медалью "За Победу над Германией".
Смерть
Неизвестно