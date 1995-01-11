Ковальский Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.?
Дочь: Ковальская Алёна Викторовна
Мать ребёнка: Ковальская Надежда Павловна
Рождение ребёнка
21.10.?
Дочь: Ковальская Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Ковальская Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно