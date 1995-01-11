Ковальский Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальский Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.?

Дочь: Ковальская Алёна Викторовна

Мать ребёнка: Ковальская Надежда Павловна

Рождение ребёнка
21.10.?

Дочь: Ковальская Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Ковальская Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальская Надежда Павловна

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