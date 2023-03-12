Мик (Устинова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мик (Устинова) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Василий

Мать: Кулижанкова Устинова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мик Иван Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мик Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Мик Иван Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мик Федор Иванович

Отец ребёнка: Мик Иван Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мик Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мик Иван Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мик Иван Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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