Мик (Устинова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мик Иван Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мик Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Мик Иван Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мик Федор Иванович
Отец ребёнка: Мик Иван Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мик Михаил Иванович
Отец ребёнка: Мик Иван Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мик Иван Неизвестно
Смерть
Неизвестно