Кленов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1911
Сын: Кленов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно