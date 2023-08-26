Кленов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1911 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1911

Сын: Кленов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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