Шателюк Лилия Рафисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шателюк Лилия Рафисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1984

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1984

Отец: Камалов Рафис Асгатович

Мать: не указана

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