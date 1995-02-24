Балясников Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балясников Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1932

Дата смерти

24.02.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1955

Дочь: Кондратенкова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Балясникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
13.03.1961

Сын: Балясников Александр Петрович

Мать ребёнка: Балясникова Анна Ефимовна

Смерть
24.02.1995
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