Балясников Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1932
Дата смерти24.02.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1955
Дочь: Кондратенкова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Балясникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
13.03.1961
Сын: Балясников Александр Петрович
Мать ребёнка: Балясникова Анна Ефимовна
Смерть
24.02.1995