Власов Петр Филиппович
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Филипп Иванович
Мать: Власова Евдокия Ивановна
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
22.01.1917
Мать ребёнка: Власова Анастасия Петровна
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
22.01.1917
Сын: Власов Иван Петрович
Мать ребёнка: Власова Анастасия Петровна
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свихнушина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Власова Анастасия Петровна
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бучнева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Власова Анастасия Петровна
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Власова Анастасия Петровна
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно