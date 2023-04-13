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Власов Петр Филиппович

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Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Филипп Иванович

Мать: Власова Евдокия Ивановна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
22.01.1917

Сын: Власов Василий Петрович

Мать ребёнка: Власова Анастасия Петровна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
22.01.1917

Сын: Власов Иван Петрович

Мать ребёнка: Власова Анастасия Петровна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свихнушина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Власова Анастасия Петровна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бучнева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Власова Анастасия Петровна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Матвей Петрович

Мать ребёнка: Власова Анастасия Петровна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
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