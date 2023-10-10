Семейкина (Мышкина) Феврония Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемейкина (Мышкина) Феврония Михайлова

Семейкина (Мышкина) Феврония Михайлова

avatar

Место рождения

Завьяловское, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Мышкин Михайло Васильев

Мать: не указана

Завьяловское, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
11.10.1833

Муж: Семейкин Сила Василисков

Рождение ребёнка
16.12.1833

Сын: Семейкин Елеферий Силин

Отец ребёнка: Семейкин Сила Василисков

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1835

Дочь: Агафия Силина

Отец ребёнка: Семейкин Сила Василисков

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1839

Сын: Семейкин Василий Силин

Отец ребёнка: Семейкин Сила Василисков

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1840

Дочь: Домника Силина

Отец ребёнка: Семейкин Сила Василисков

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close