Семейкина (Мышкина) Феврония Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Мышкин Михайло Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1833
Рождение ребёнка
16.12.1833
Отец ребёнка: Семейкин Сила Василисков
Рождение ребёнка
09.02.1835
Дочь: Агафия Силина
Отец ребёнка: Семейкин Сила Василисков
Рождение ребёнка
28.01.1839
Отец ребёнка: Семейкин Сила Василисков
Рождение ребёнка
02.10.1840
Дочь: Домника Силина
Отец ребёнка: Семейкин Сила Василисков
Смерть
Неизвестно