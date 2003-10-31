Сомов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1929

Дата смерти

31.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сомова (Напыльникова) Юлия Алексеевна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сомова (Напыльникова) Юлия Алексеевна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сомова (Напыльникова) Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сомова (Напыльникова) Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сомова (Напыльникова) Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сомова (Напыльникова) Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
18.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сомова (Напыльникова) Юлия Алексеевна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сомова (Напыльникова) Юлия Алексеевна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сомова (Напыльникова) Юлия Алексеевна

Смерть
31.10.2003

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