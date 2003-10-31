Сомов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1929
Дата смерти31.10.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1956
Рождение ребёнка
10.05.1959
Рождение ребёнка
14.05.1964
Смерть
31.10.2003