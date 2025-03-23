Криштафович (Протасьева) Надежда Ивановна
женский, родилась 1834
умерла 1853
ОтецПротасьев Иван Александрович08.11.1802 г.р.
МатьПротасьева (Кашинцова) Мария Евлампиевна1811 г.р.
Супруги
Криштафович Николай ИвановичДо 1850 г.р.
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Князева (Криштафович) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Криштафович Николай Иванович
Смерть
1853