Криштафович (Протасьева) Надежда Ивановна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Криштафович (Протасьева) Надежда Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1834

умерла 1853

Отец
Протасьев Иван Александрович08.11.1802 г.р.
Мать
Протасьева (Кашинцова) Мария Евлампиевна1811 г.р.
Супруги
Криштафович Николай ИвановичДо 1850 г.р.
Дети
Князева (Криштафович) Мария Николаевна1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Протасьев Иван Александрович

Мать: Протасьева (Кашинцова) Мария Евлампиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криштафович Николай Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Князева (Криштафович) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Криштафович Николай Иванович

Смерть
1853

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