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Прокопий Алексеев

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Место рождения

д.Пятидубы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

д.Пятидубы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.01.1795

Жена: Ефросиния (Ильина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.01.1796

Сын: Макарий Прокопов

Мать ребёнка: Ефросиния (Ильина)

д.Пятидубы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1800

Сын: Стефан Прокопов

Мать ребёнка: Ефросиния (Ильина)

д.Пятидубы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1802

Дочь: Екатерина Прокопова

Мать ребёнка: Ефросиния (Ильина)

д.Пятидубы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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