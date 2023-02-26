Прокопий Алексеев
Место рожденияд.Пятидубы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1795
Жена: Ефросиния (Ильина)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.01.1796
Сын: Макарий Прокопов
Мать ребёнка: Ефросиния (Ильина)
д.Пятидубы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1800
Сын: Стефан Прокопов
Мать ребёнка: Ефросиния (Ильина)
д.Пятидубы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1802
Дочь: Екатерина Прокопова
Мать ребёнка: Ефросиния (Ильина)
д.Пятидубы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно