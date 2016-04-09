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Мирошниченко Полина Александровна
Мирошниченко Полина Александровна
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Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
09.04.2016
Пол
Женский
Отец
Мирошниченко Александр Владимирович
1982 г.р.
Мать
Мирошниченко (Михайлусова) Лариса Николаевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2016
Отец:
Мирошниченко Александр Владимирович
Мать:
Мирошниченко Лариса Николаевна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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