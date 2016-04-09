Мирошниченко Полина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Полина Александровна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

09.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2016

Отец: Мирошниченко Александр Владимирович

Мать: Мирошниченко Лариса Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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