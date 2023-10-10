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Рагозин Иоанн (Иван) Петров

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.11.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1817

Отец: Рагозин Петр Мартынов

Мать: Рагозина Марья Матвиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1838

Жена: Рагозина Дария Родионова

Рождение ребёнка
02.12.1838

Сын: Рагозин Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Дария Родионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1839

Сын: Рагозин Иларион Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Дария Родионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1844

Сын: Рагозин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Рагозина Дария Родионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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