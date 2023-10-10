Рагозин Иоанн (Иван) Петров
Место рождения
Дата рождения14.11.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1817
Отец: Рагозин Петр Мартынов
Мать: Рагозина Марья Матвиева
Бракосочетание
24.01.1838
Жена: Рагозина Дария Родионова
Рождение ребёнка
02.12.1838
Мать ребёнка: Рагозина Дария Родионова
Рождение ребёнка
18.10.1839
Мать ребёнка: Рагозина Дария Родионова
Рождение ребёнка
07.01.1844
Мать ребёнка: Рагозина Дария Родионова
Смерть
Неизвестно