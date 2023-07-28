Рагозина (Занина) Дария Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРагозина (Занина) Дария Родионова

Рагозина (Занина) Дария Родионова

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

13.03.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1811

Отец: Занин Родион Филиппов

Мать: Занина Екатерина Гаврилова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1838

Муж: Рагозин Иоанн (Иван) Петров

Рождение ребёнка
02.12.1838

Сын: Рагозин Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иоанн (Иван) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1839

Сын: Рагозин Иларион Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иоанн (Иван) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1844

Сын: Рагозин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Рагозин Иоанн (Иван) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно