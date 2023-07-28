Рагозина (Занина) Дария Родионова
Место рождения
Дата рождения13.03.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1811
Отец: Занин Родион Филиппов
Бракосочетание
24.01.1838
Рождение ребёнка
02.12.1838
Отец ребёнка: Рагозин Иоанн (Иван) Петров
Рождение ребёнка
18.10.1839
Отец ребёнка: Рагозин Иоанн (Иван) Петров
Рождение ребёнка
07.01.1844
Отец ребёнка: Рагозин Иоанн (Иван) Петров
Смерть
Неизвестно