Badigul-Djimal Muhammad-Rahim 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиBadigul-Djimal Muhammad-Rahim

Badigul-Djimal Muhammad-Rahim

avatar

Место рождения

?

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1833 г.р.

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Muhammad-Rahim

Мать: не указана

?
Мухаммад-Рахим Адилев имеет дочку с окончанием Джемаль, но приставки не совпадают и годы на 4 старше. В 7 ревизии не было у него дочери БадриДжемаль и не было у Давлетши жены к тому моменту. Значит он... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Татарин Siradjid-din

Отец ребёнка: Татарин Daulet-Shah

Трунтаишево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.