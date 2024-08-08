Badigul-Djimal Muhammad-Rahim
Место рождения?
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Muhammad-Rahim
Мать: не указана
?
Мухаммад-Рахим Адилев имеет дочку с окончанием Джемаль, но приставки не совпадают и годы на 4 старше. В 7 ревизии не было у него дочери БадриДжемаль и не было у Давлетши жены к тому моменту. Значит он... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Татарин Siradjid-din
Отец ребёнка: Татарин Daulet-Shah
Трунтаишево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно