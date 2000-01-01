Карпаев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпаев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

27.02.1817

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Карпаев Анисим

Мать: Карпаева ?

Смерть
27.02.1817
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