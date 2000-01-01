Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Карпаев Василий
Карпаев Василий
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
27.02.1817
Пол
Мужской
Отец
Карпаев Анисим
1797 г.р.
Мать
Карпаева ?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Карпаев Анисим
Мать:
Карпаева ?
Смерть
27.02.1817
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия