Чернова Ксенья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1880 ст.
Дочь: Тумаш Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Чернов Павел Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1882 ст.
Отец ребёнка: Чернов Павел Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1890 ст.
Сын: Чернов Ефим Павлович
Отец ребёнка: Чернов Павел Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1901 ст.
Дочь: Чернова Марина Павловна
Отец ребёнка: Чернов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно