Чернова Ксенья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова Ксенья Афанасьевна

Чернова Ксенья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1880 ст.

Дочь: Тумаш Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Чернов Павел Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1882 ст.

Сын: Чернов Федот Павлович

Отец ребёнка: Чернов Павел Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1890 ст.

Сын: Чернов Ефим Павлович

Отец ребёнка: Чернов Павел Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1901 ст.

Дочь: Чернова Марина Павловна

Отец ребёнка: Чернов Павел Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close