Джумагалиева (Николашкина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джумагалиева (Николашкина) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1946

Дата смерти

03.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1946

Отец: Николашкин Василий Филиппович

Мать: Калистова Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
13.01.1974

Сын: Джумагалиев Тагир Талагатович

Отец ребёнка: Джумагалиев Талагат Гусейнович

Рождение ребёнка
14.08.1979

Сын: Джумагалиев Марат Талагатович

Отец ребёнка: Джумагалиев Талагат Гусейнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джумагалиев Талагат Гусейнович

Смерть
03.02.2022
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