Джумагалиева (Николашкина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1946
Дата смерти03.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1946
Рождение ребёнка
13.01.1974
Сын: Джумагалиев Тагир Талагатович
Отец ребёнка: Джумагалиев Талагат Гусейнович
Рождение ребёнка
14.08.1979
Сын: Джумагалиев Марат Талагатович
Отец ребёнка: Джумагалиев Талагат Гусейнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.2022