Кувыркин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1894
Дата смерти04.02.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1894
(ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д. 737 лист 69об-70, запись 10)
Крещение
01.12.1894
(ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д. 737 лист 69об-70, запись 10)Воспреемники – того же уезда, волости и села крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянская жена Евдокия Михайловна Жирякова. Таинство крещен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1898
Причина смерти: от поноса | (ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д. 737 лист 69об-70, запись 10)Воспреемники – того же уезда, волости и села крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянская жена Евдокия Михайлов... Показать все
Похороны
06.02.1898
(ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д. 737 лист 69об-70, запись 10)Воспреемники – того же уезда, волости и села крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянская жена Евдокия Михайловна Жирякова. Таинство крещен... Показать все