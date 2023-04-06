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Кувыркин Николай Николаевич

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.12.1894

Дата смерти

04.02.1898

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1894

Отец: Кувыркин Николай Васильевич

Мать: Кувыркина Анна Павлова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д. 737 лист 69об-70, запись 10)
Крещение
01.12.1894
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д. 737 лист 69об-70, запись 10)Воспреемники – того же уезда, волости и села крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянская жена Евдокия Михайловна Жирякова. Таинство крещен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
04.02.1898
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от поноса | (ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д. 737 лист 69об-70, запись 10)Воспреемники – того же уезда, волости и села крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянская жена Евдокия Михайлов... Показать все
Похороны
06.02.1898
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д. 737 лист 69об-70, запись 10)Воспреемники – того же уезда, волости и села крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянская жена Евдокия Михайловна Жирякова. Таинство крещен... Показать все
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