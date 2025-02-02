Юшков Владимир Иванович 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юшков Владимир Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1789, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 28.11.1869, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Супруги
Юшкова (Толстая) Пелагея Ильинична14.04.1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
26.05.1818

Жена: Юшкова (Толстая) Пелагея Ильинична

Смерть
28.11.1869
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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