Юшков Владимир Иванович
мужской, родился 1789, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 28.11.1869, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Супруги
Юшкова (Толстая) Пелагея Ильинична14.04.1797 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.05.1818
Смерть
28.11.1869
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)