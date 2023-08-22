Арзамазцева Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1958
Дочь: Землинкина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Землянкин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
24.11.1964
Сын: Землинкин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Землянкин Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно