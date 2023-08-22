Арзамазцева Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамазцева Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1935

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1958

Дочь: Землинкина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Землянкин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
24.11.1964

Сын: Землинкин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Землянкин Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянкин Алексей Владимирович

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