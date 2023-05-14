Тихомирова Минодора Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Минодора Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Тихомиров Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович

Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
30 двор
Рождение ребёнка
1891

Сын: Тихомиров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Тихомиров Петр Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович

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