Тихомирова Минодора Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тихомиров Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович
Ваталово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
30 двор
Рождение ребёнка
1891
Сын: Тихомиров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тихомиров Петр Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Александрович