Решетнёва (Шестакова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетнёва (Шестакова) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1976

Сын: Решетнёв Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Решетнев Василий Георгевич

Рождение ребёнка
30.11.1978

Дочь: Епифанова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Решетнев Василий Георгевич

Рождение ребёнка
17.12.1985

Дочь: Решетнёва Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Решетнев Василий Георгевич

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