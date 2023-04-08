Решетнёва (Шестакова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1976
Сын: Решетнёв Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Решетнев Василий Георгевич
Рождение ребёнка
30.11.1978
Дочь: Епифанова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Решетнев Василий Георгевич
Рождение ребёнка
17.12.1985
Дочь: Решетнёва Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Решетнев Василий Георгевич