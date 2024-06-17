Туркин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туркин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зимино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кобелева (Туркина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Зимино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Шмакова (Туркина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Зимино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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