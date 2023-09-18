Комоедов Николай Васильевич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.02.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.
Мать ребёнка: Комоедова Агафья Артемьевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно