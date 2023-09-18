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Комоедов Николай Васильевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Комоедов Василий Михайлович

Мать: Комоедова Ефимия Ивановна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.02.1902 ст.

Жена: Комоедова Агафья Артемьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.

Сын: Комоедов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Комоедова Агафья Артемьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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