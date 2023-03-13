Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Трубинъ Данила
Трубинъ Данила
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
18.07.1805
Пол
Мужской
Отец
Трубинъ Григорий
1779 г.р.
Мать
Трубина (Зотова) Афимья
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Трубинъ Григорий
Мать:
Трубина Афимья
Смерть
18.07.1805
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия