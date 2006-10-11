Аббасов Азат Зиннатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аббасов Азат Зиннатович

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Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.01.1925

Дата смерти

11.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1944
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1944 по 1950
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.10.2006
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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