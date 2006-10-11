Аббасов Азат Зиннатович
Место рождения
Дата рождения19.01.1925
Дата смерти11.10.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1944
Место жительства
С 1944 по 1950
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.2006