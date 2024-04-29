Буксгевден (Von Buxhoeveden) Константин Александрович (Konstantin) 16.05.1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буксгевден (Von Buxhoeveden) Константин Александрович (Konstantin)

Место рождения

г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя

Дата рождения

16.05.1824

Дата смерти

23.11.1874

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1824

Отец: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Александр Федорович (Alexander)

Мать: Буксгевден (Von Buxhoeveden) (Деллингсгаузен (Von Dellingshausen)) Юлия Федоровна (Julie Anna)

г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя
Смерть
23.11.1874
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