Буксгевден (Von Buxhoeveden) Константин Александрович (Konstantin)
Место рожденияг. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя
Дата рождения16.05.1824
Дата смерти23.11.1874
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1824
Отец: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Александр Федорович (Alexander)
Мать: Буксгевден (Von Buxhoeveden) (Деллингсгаузен (Von Dellingshausen)) Юлия Федоровна (Julie Anna)
г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя
Смерть
23.11.1874
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