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Цыганков Алексей Федорович

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Цыганков Фёдор Ефимович

Мать: Цыганкова Дарья Петровна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Цыганков Нестор Алексеевич

Мать ребёнка: Цыганкова Прасковья Селиверстовна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Цыганков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Цыганкова Прасковья Селиверстовна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.02.1898

Сын: Цыганков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Цыганкова Прасковья Селиверстовна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.06.1900

Сын: Цыганков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Цыганкова Прасковья Селиверстовна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.08.1901

Сын: Цыганков Евстигней Алексеевич

Мать ребёнка: Цыганкова Прасковья Селиверстовна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганкова Прасковья Селиверстовна

Смерть
После 1895
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