Цыганков Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Цыганков Фёдор Ефимович
Мать: Цыганкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Цыганков Нестор Алексеевич
Мать ребёнка: Цыганкова Прасковья Селиверстовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Цыганкова Прасковья Селиверстовна
Рождение ребёнка
13.02.1898
Сын: Цыганков Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Цыганкова Прасковья Селиверстовна
Рождение ребёнка
15.06.1900
Мать ребёнка: Цыганкова Прасковья Селиверстовна
Рождение ребёнка
15.08.1901
Сын: Цыганков Евстигней Алексеевич
Мать ребёнка: Цыганкова Прасковья Селиверстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1895