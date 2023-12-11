Исанов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1991
Отец: Исанов Анатолий Петрович
Мать: Исанова Вера
Рождение ребёнка
30.09.2014
Сын: Исанов Игорь Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.2020
Сын: Исанов Илья Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности