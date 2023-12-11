Исанов Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исанов Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1991

Отец: Исанов Анатолий Петрович

Мать: Исанова Вера

Рождение ребёнка
30.09.2014

Сын: Исанов Игорь Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.2020

Сын: Исанов Илья Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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