Петрова Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1984
Дочь: Каут Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1986
Сын: Петров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Петров Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно