Петрова Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1984

Дочь: Каут Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1986

Сын: Петров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай Васильевич

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