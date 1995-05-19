Громак Виктор Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1920
Дата смерти19.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1920
Отец: Громак Поликарп
Мать: Громак Федора
Рождение ребёнка
24.08.1948
Сын: Громак Николай
Мать ребёнка: Громак Анастасия Самуиловна
Рождение ребёнка
13.02.1950
Дочь: Миклашевич Анна Викторовна
Мать ребёнка: Громак Анастасия Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1995