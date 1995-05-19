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Громак Виктор Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1920

Дата смерти

19.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1920

Отец: Громак Поликарп

Мать: Громак Федора

Рождение ребёнка
24.08.1948

Сын: Громак Николай

Мать ребёнка: Громак Анастасия Самуиловна

Рождение ребёнка
13.02.1950

Дочь: Миклашевич Анна Викторовна

Мать ребёнка: Громак Анастасия Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громак Анастасия Самуиловна

Смерть
19.05.1995
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