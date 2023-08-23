Алёхин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёхин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёхина Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Бешенцева Евгения Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёхин Станислав Владимирович

Мать ребёнка: Бешенцева Евгения Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешенцева Евгения Митрофановна

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