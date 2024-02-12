Акимцева Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимцева Акулина Алексеевна

Акимцева Акулина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Акимцев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Акимцев Андрей Яковлевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.03.1926

Дочь: Маскина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Акимцев Андрей Яковлевич

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимцева Марина Андреевна

Отец ребёнка: Акимцев Андрей Яковлевич

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимцева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Акимцев Андрей Яковлевич

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимцев Андрей Яковлевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close