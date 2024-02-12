Акимцева Акулина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Акимцев Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
03.03.1926
Дочь: Маскина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Акимцев Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимцева Марина Андреевна
Отец ребёнка: Акимцев Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимцева Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Акимцев Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно