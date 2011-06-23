Ефанова Ульяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанова Ульяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2011

Отец: не указан

Мать: Ефанова Марина Ивановна

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