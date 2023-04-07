Москвитин Илья Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Москвитин Георгий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1915
Сын: Москвитин Александр Ильич
Мать ребёнка: не указана
https://disk.yandex.ru/d/fiekFfe41aZTpQ/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0039/F_50_11_0039-00122.jpg
Место жительства
1915
Рождение ребёнка
13.10.1918 ст.
Дочь: Зиновия Ильинична
Мать ребёнка: не указана
https://disk.yandex.ru/d/fiekFfe41aZTpQ/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0040/F_50_11_0040-00065.jpg
Смерть
Неизвестно