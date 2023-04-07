Москвитин Илья Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвитин Илья Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москвитин Георгий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1915

Сын: Москвитин Александр Ильич

Мать ребёнка: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/fiekFfe41aZTpQ/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0039/F_50_11_0039-00122.jpg
Место жительства
1915
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.10.1918 ст.

Дочь: Зиновия Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/fiekFfe41aZTpQ/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0040/F_50_11_0040-00065.jpg
Смерть
Неизвестно
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