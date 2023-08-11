Гайниева (Хайруллина) Рамиля Зартдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайниева (Хайруллина) Рамиля Зартдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайруллин Зартдин

Мать: Хайруллина Ризида Садретдиновна

Рождение ребёнка
26.03.1985

Дочь: Марданова Айгуль Абдулганиевна

Отец ребёнка: Гайниев Абдулгани

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайниев Айрат Абдулганиевич

Отец ребёнка: Гайниев Абдулгани

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайниев Абдулгани

Смерть
Неизвестно
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