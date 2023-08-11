Гайниева (Хайруллина) Рамиля Зартдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайруллин Зартдин
Рождение ребёнка
26.03.1985
Дочь: Марданова Айгуль Абдулганиевна
Отец ребёнка: Гайниев Абдулгани
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайниев Айрат Абдулганиевич
Отец ребёнка: Гайниев Абдулгани
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайниев Абдулгани
Смерть
Неизвестно