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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Егор Петров

Рождение ребёнка
1776

Сын: Потылицын Димитрей Егоров

Отец ребёнка: Потылицын Егор Петров

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Потылицына) Мелания Егорова

Отец ребёнка: Потылицын Егор Петров

Рождение ребёнка
1779

Сын: Потылицын Иван Егоров

Отец ребёнка: Потылицын Егор Петров

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Потылицына) Соломея Егорова

Отец ребёнка: Потылицын Егор Петров

Смерть
Неизвестно

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