Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Потылицын Димитрей Егоров
Отец ребёнка: Потылицын Егор Петров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Потылицына) Мелания Егорова
Отец ребёнка: Потылицын Егор Петров
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Потылицын Егор Петров
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Потылицына) Соломея Егорова
Отец ребёнка: Потылицын Егор Петров
Смерть
Неизвестно