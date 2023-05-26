Петракова (Петракова) Анна Абрамовна
Место рожденияSulost', Rostovsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Дата рожденияОколо 1918
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: Петраков Абрам Александрович
Мать: Петракова Лидия
Sulost', Rostovsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-конструктор
Смерть
1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург