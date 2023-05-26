Петракова (Петракова) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петракова (Петракова) Анна Абрамовна

Место рождения

Sulost', Rostovsky District, Yaroslavl Oblast, Russia

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Петраков Абрам Александрович

Мать: Петракова Лидия

Sulost', Rostovsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-конструктор
Смерть
1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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