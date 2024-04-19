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Блинников Тимофей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1888

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1888

Отец: Блинников Георгий Васильевич

Мать: Блинникова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1956

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