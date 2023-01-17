Баркова (Шабаева) Параскева Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркова (Шабаева) Параскева Лаврентьевна

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабаев Лаврентий

Мать: не указана

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1872

Сын: Барков Иван Варламович

Отец ребёнка: Барков Варлам Павлович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.11.1875

Сын: Барков Николай Варламович

Отец ребёнка: Барков Варлам Павлович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.12.1880

Сын: Барков Василий Варламович

Отец ребёнка: Барков Варлам Павлович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Федор Варламович

Отец ребёнка: Барков Варлам Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Варламовна

Отец ребёнка: Барков Варлам Павлович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барков Варлам Павлович

Смерть
Неизвестно
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