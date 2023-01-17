Баркова (Шабаева) Параскева Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабаев Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1872
Отец ребёнка: Барков Варлам Павлович
Рождение ребёнка
25.11.1875
Сын: Барков Николай Варламович
Отец ребёнка: Барков Варлам Павлович
Рождение ребёнка
24.12.1880
Сын: Барков Василий Варламович
Отец ребёнка: Барков Варлам Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Барков Варлам Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Варламовна
Отец ребёнка: Барков Варлам Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно