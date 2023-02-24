Алтухов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 2007

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
18.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород
Смерть
До 2007
Нижний Новгород
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