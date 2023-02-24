Алтухов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 2007
ПолМужской
Отец
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
18.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород
Смерть
До 2007
Нижний Новгород