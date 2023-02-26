Бурехина Параскева Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: Матвей Григорьев
Мать: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Бурехин Даниил Семёнов
Рождение ребёнка
12.02.1890
Дочь: Агафия Данилова
Отец ребёнка: Бурехин Даниил Семёнов
Рождение ребёнка
12.02.1890
Сын: Алексей Данилов
Отец ребёнка: Бурехин Даниил Семёнов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Новикова Евдокия Даниилова
Отец ребёнка: Бурехин Даниил Семёнов
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Марфа Даниилова
Отец ребёнка: Бурехин Даниил Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно