Бурехина Параскева Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурехина Параскева Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: Матвей Григорьев

Мать: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бурехин Андрей Данилов

Отец ребёнка: Бурехин Даниил Семёнов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1890

Дочь: Агафия Данилова

Отец ребёнка: Бурехин Даниил Семёнов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1890

Сын: Алексей Данилов

Отец ребёнка: Бурехин Даниил Семёнов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Новикова Евдокия Даниилова

Отец ребёнка: Бурехин Даниил Семёнов

Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Марфа Даниилова

Отец ребёнка: Бурехин Даниил Семёнов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурехин Даниил Семёнов

Смерть
Неизвестно
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