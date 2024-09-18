Батурин Терентий Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батурин Петр
Мать: не указана
По жене вдове в ИВ1865 и МК, где она восприемница, но указана его женой. ЦГА УР ф. 245, о. 3, д. 246, стр. 325 - плёнка 2235591, стр. 177
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Батурина (Плеханова) Анисья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Батурина Ирина Терентьева
Мать ребёнка: Батурина (Плеханова) Анисья Артемьева
По ИВ1865 ЦГА УР ф. 245, о. 3, д. 246, стр. 325 - плёнка 2235591, стр. 177
Смерть
Неизвестно