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Батурин Терентий Петров

Место рождения

Мымрина-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батурин Петр

Мать: не указана

Мымрина-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область
По жене вдове в ИВ1865 и МК, где она восприемница, но указана его женой. ЦГА УР ф. 245, о. 3, д. 246, стр. 325 - плёнка 2235591, стр. 177
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батурин Тарас Тереньтев

Мать ребёнка: Батурина (Плеханова) Анисья Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батурина (Плеханова) Анисья Артемьева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Батурина Ирина Терентьева

Мать ребёнка: Батурина (Плеханова) Анисья Артемьева

Мымрина-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область
По ИВ1865 ЦГА УР ф. 245, о. 3, д. 246, стр. 325 - плёнка 2235591, стр. 177
Смерть
Неизвестно

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