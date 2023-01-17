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Артемий Тимофеевич

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Иван Артемович

Мать ребёнка: Ефросинья Кузьминична

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1885

Дочь: Майорова Мария Андреева

Мать ребёнка: Ефросинья Кузьминична

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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