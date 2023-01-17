Артемий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Иван Артемович
Мать ребёнка: Ефросинья Кузьминична
Рождение ребёнка
14.01.1885
Дочь: Майорова Мария Андреева
Мать ребёнка: Ефросинья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Кузьминична
Смерть
Неизвестно