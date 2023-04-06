Мосева (Губина) Федора
Место рождения
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Губинъ Степанъ
Мать: Губина Маланья Иванова
Рождение ребёнка
10.11.1788
Сын: Мосевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мосевъ Тимофей
Рождение ребёнка
31.03.1791
Сын: Мосевъ Евтей
Отец ребёнка: Мосевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Мосевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Мосевъ Гаврила
Отец ребёнка: Мосевъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосевъ Тимофей