Мосева (Губина) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосева (Губина) Федора

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Губинъ Степанъ

Мать: Губина Маланья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1788

Сын: Мосевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мосевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1791

Сын: Мосевъ Евтей

Отец ребёнка: Мосевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Мосевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мосевъ Гаврила

Отец ребёнка: Мосевъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосевъ Тимофей

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