Лисицына Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лисицын Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурмистрова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Лисицын Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисицына (Лисицына) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Лисицын Михаил
Смерть
Неизвестно