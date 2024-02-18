Лисицына Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисицын Борис Михайлович

Отец ребёнка: Лисицын Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурмистрова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Лисицын Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисицына (Лисицына) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Лисицын Михаил

Смерть
Неизвестно

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