Панкратова Агафия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Агафия Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Панкратов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Панкратов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Панкратов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Панкратов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Панкратов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Яков Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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