Панкратова Агафия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Панкратов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Панкратов Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Панкратов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Панкратов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Панкратов Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Панкратов Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно